В сети оказались официальные фотографии обновленного кроссовера Range Rover Sport SVR, самой мощной модификации данной модели, подготовленной в отделении Special Vehicle Operations (SVO) компании.

В ходе обновления кроссовер получил новый аэродинамический обвес. У него изменились бамперы, изменилась радиаторная решетка и капот, которые выполнены из углепластика. Кроме того, изменились передние крылья с расширенными колесными арками и боковые пороги. Также из углеволокна сделаны крыша и багажная дверь Range Rover SVR: это должно серьезно снизить вес модели.

В салоне также есть ряд изменений, причем куда более серьезных. Так передняя панель будет позаимствована у Range Rover Velar, изменится форма спортивных сидений.

Двигатель Range Rover Velar SVR,Ю а это 5-литровый V8 с компрессором, прибавил 25 л.с. и теперь выдает 575 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется быстрее многих спорткаров: на это упражнение ему нужно всего 4,5 секунды.