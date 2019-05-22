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22 май 2019

Гибридные Land Rover Defender и Range Rover Velar проходят дорожные тесты

Гибридные Land Rover Defender и Range Rover Velar проходят дорожные тесты
Jaguar Land Rover готовится к масштабной электрификации всей модельной линейки. Компания вывела на тесты два прототипа, которые скрывают под своими капотами гибридную силовую установку
 
Как пишет британское издание Autocar, снимки прототипов новых Land Rover Defender и Range Rover Velar были сделаны недалеко от инжинирингового центра компании в Гайдоне. Эксперты  сразу отметили некоторые новые штрихи дизайна у Дефендера, например. «кенгурятник» и появление запасного колеса на задней двери. Между тем,  у обновленного Velar изменений по сравнению с актуальной машиной не обнаружилось.
 
Любопытно, что представители издания решили копнуть немного глубже и сверили номера прототипов с базой данных агентства по лицензированию водителей и транспортных средств. Выяснилось, что машины оснащены гибридной силовой установкой, вероятно, от Range Rover Sport PHEV P400e, мощность которой составляет 400 л.с. Исключительно на электротяге она позволяет Range Rover Sport проезжать до 51 километра. Ситуацию запутывает лишь отсутствие на прототипах лючков, скрывающих порты для зарядных устройств, впрочем, рано или поздно они на машинах все-таки появятся.
 
Дебют нового поколения внедорожника Defender должен состояться в сентябре, а вот информации о сроках презентации гибридного Velar пока нет никакой.
 
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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