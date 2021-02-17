Land Rover Defender станет пикапом

Правда есть один маленький нюанс. Подобный автомобиль может быть выпущен только в том случае, если того захочет рынок.

Пикап пока живет лишь в умах руководства марки. Недавно, топ-менеджеру JLR Нику Коллинзу задали вопрос относительно такой модели. Он заявил, что с технической точки зрения проблем не возникнет – архитектура Defender позволяет сделать с собой такую метаморфозу. Кроме того, такая машина однозначно появится, только в непонятном будущем.

Дело в том, что компания только - только начинает производить мониторинг ситуации на рынке пикапов. Показатели клиентского спроса и покажут необходимость вывода данной машины в свет.