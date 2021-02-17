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17 фев 2021

Land Rover Defender станет пикапом

Land Rover Defender станет пикапом
Автор фото: фирма-производитель

Правда есть один маленький нюанс. Подобный автомобиль может быть выпущен только в том случае, если того захочет рынок.

Пикап пока живет лишь в умах руководства марки. Недавно,  топ-менеджеру JLR Нику Коллинзу задали вопрос относительно такой модели.  Он заявил, что с технической точки зрения проблем не возникнет – архитектура Defender позволяет сделать с собой такую метаморфозу.  Кроме того,  такая машина однозначно появится, только в непонятном будущем.

Дело в том,  что компания только - только начинает производить мониторинг ситуации на рынке пикапов. Показатели клиентского спроса и покажут необходимость вывода данной машины в свет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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