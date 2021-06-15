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15 июн 2021

Land Rover Defender станет водородным автомобилем

Land Rover Defender станет водородным автомобилем

Английский автомобильный концерн готовится представить новую версию популярного внедорожника, которая будет работать на водороде.

Важно заметить, что проект уже находится на стадии близкой к завершению. Дорожные испытания прототипа начнутся уже в конце нынешнего года! Внедорожник получит пару баллонов, в которых находится водород под высоким давлением. Место традиционного ДВС заняли енератор и передний электромотор -  еще один электродвигатель  расположится на задней оси.

«Водород является идеальным вариантом для больших внедорожников, потому что чем больше автомобиль, тем меньше толку от аккумуляторных батарей» — говорит глава инженерных разработок JLR Ник Роджерс. «Другими словами, какое бы количество энергии не хранила батарея, тяжёлый внедорожник тратит большую её часть только на то, чтобы возить самого себя» - цитирует портал 4x4media  главу инженерных разработок JLR Ника Роджерса. Интересно, но Defender - это далеко не первый автомобиль , который собираются перевести на водород.  Еще год назад компания работала над подобной версией кроссовера Evoque.

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