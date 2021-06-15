Land Rover Defender станет водородным автомобилем

Английский автомобильный концерн готовится представить новую версию популярного внедорожника, которая будет работать на водороде.

Важно заметить, что проект уже находится на стадии близкой к завершению. Дорожные испытания прототипа начнутся уже в конце нынешнего года! Внедорожник получит пару баллонов, в которых находится водород под высоким давлением. Место традиционного ДВС заняли енератор и передний электромотор - еще один электродвигатель расположится на задней оси.

«Водород является идеальным вариантом для больших внедорожников, потому что чем больше автомобиль, тем меньше толку от аккумуляторных батарей» — говорит глава инженерных разработок JLR Ник Роджерс. «Другими словами, какое бы количество энергии не хранила батарея, тяжёлый внедорожник тратит большую её часть только на то, чтобы возить самого себя» - цитирует портал 4x4media главу инженерных разработок JLR Ника Роджерса. Интересно, но Defender - это далеко не первый автомобиль , который собираются перевести на водород. Еще год назад компания работала над подобной версией кроссовера Evoque.