Новое поколение внедорожника Land Rover Defender представят в этом году, так как именно в 2018 году отмечается 70-летний юбилей появления первой модели Land Rover. Затем он начнет обрастать различными модификациями, включая и грузовую.

В новом поколении Land Rover Defender станет намного комфортнее и терпимее к водителю, хотя, по заявлениям представителей компании и сохранит все свои внедорожные качества. Как и у уже снятого с производства поколения, у нового будет и грузовая версия. Вернее, их будет сразу несколько.

Самые дорогие версии будут двухрядными и четырехдверными. Они будут отличаться богатым оснащением, которое позаимствуют у кроссоверов и станут прямыми конкурентами премиального пикапа Mercedes-Benz X-класса, созданного, напомним, на базе Nissan Navara.

Однако в британской компании решили сохранить и чисто утилитарный вариант пикапа. Он будет двухдверным, но с довольно большой грузоподъемностью. Основными рынками сбыта должны стать страны Африки и Южной Америки, где предыдущее поколение пикапа Land Rover Defender очень любят. Естественно, такие машины получат обычные двигатели внутреннего сгорания: 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели семейства Ingenium.

Пикапы будут собирать на новом заводе Jaguar Land Rover в Словении, а также в Бразилии, где у компании также есть сборочная площадка.

