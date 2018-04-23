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23 апр 2018

Land Rover сделает конкурента Mercedes-Benz X-класса

Land Rover сделает конкурента Mercedes-Benz X-класса
Автор фото: Autocar

Новое поколение внедорожника Land Rover Defender представят в этом году, так как именно в 2018 году отмечается 70-летний юбилей появления первой модели Land Rover. Затем он начнет обрастать различными модификациями, включая и грузовую.

В новом поколении Land Rover Defender станет намного комфортнее и терпимее к водителю, хотя, по заявлениям представителей компании и сохранит все свои внедорожные качества. Как и у уже снятого с производства поколения, у нового будет и грузовая версия. Вернее, их будет сразу несколько.

Самые дорогие версии будут двухрядными и четырехдверными. Они будут отличаться богатым оснащением, которое позаимствуют у кроссоверов и станут прямыми конкурентами премиального пикапа Mercedes-Benz X-класса, созданного, напомним, на базе Nissan Navara.

Однако в британской компании решили сохранить и чисто утилитарный вариант пикапа. Он будет двухдверным, но с довольно большой грузоподъемностью. Основными рынками сбыта должны стать страны Африки и Южной Америки, где предыдущее поколение пикапа Land Rover Defender очень любят. Естественно, такие машины получат обычные двигатели внутреннего сгорания: 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели семейства Ingenium.

Пикапы будут собирать на новом заводе Jaguar Land Rover в Словении, а также в Бразилии, где у компании также есть сборочная площадка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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