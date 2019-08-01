Land Rover улучшил классический Defender для езды по обычным дорогам

Британский автопроизводитель внедорожников и кроссоверов предложил апгрейд для классической модели Defender. Новые колёса, тормоза, подвеска и доработанный двигатель существенно улучшат его динамические качества на дорогах с твёрдым покрытием

История этого обновления достаточно интересна. Последний рамный Land Rover Defender покинул конвейер в 2016 году, но жизнь классика на этом не закончилась: производитель приберёг несколько машинокомплектов для памятной серии Works V8. 150 собранных вручную внедорожников снабдили уникальной ходовой частью и атмосферным 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Эти машины мгновенно расхватали самые расторопные фанаты марки, и даже на вторичном рынке их теперь практически не найти. Между тем спрос на уникальные детали Works V8, благодаря которым Defender, наконец-то, благопристойно поехал по асфальту, сохранился: владельцы бомбардировали штаб-квартиру JLR и дилеров запросами – мол, давайте ещё, заплатим любые деньги.

А производитель взял и услышал их мольбы. Теперь любой владелец трёх- или пятидверного Деферндера, выпущенного после 1994 года, может приобрести 18-дюймовые литые диски Sawtooth, как у лимитированной версии Works V8, а для машин, выпущенных в 2007 году и позже, предлагается доработанная подвеска (Suspension Upgrade Kit): новые пружины, амортизаторы, рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости и резинометаллические втулки сделают Defender гораздо более послужным на асфальте. Новые тормозные диски, колодки и суппорты из комплекта улучшения управляемости (Handling Upgrade Kit) заставят внедорожник надёжно замедляться. Если же автомобиль родом из 2012 года и позже, то его удостоят апгрейдом двигателя, который поднимает максимальную мощность со 122 до 162 л.с., а максимальный крутящий момент с 360 до 463 Нм.