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21 янв 2022

Land Rover запатентовал дизайн Land Rover Defender 130

Land Rover запатентовал дизайн Land Rover Defender 130
Автор фото: фирма-производитель

Европейские СМИ  обнаружили патентные изображения новой удлиненной модификации внедорожника Land Rover Defender с индексом 130

По большому счету «Дэф 130» не будет сильно отличаться от обычного внедорожника. Вся разница заключается в удлиненном заднем свесе.  Нам известны и точные размеры автомобиля. Колесная база останется без изменений – 3020 миллиметров, но длина уже составит 5100 миллиметров, то есть прибавка составит 340 миллиметров. Разумеется, все полезное пространство «уйдет» на простор третьего ряда кресел.

Силовые установки  стандартные – двухлитровый бензиновый турбомотор на 240 лошадиных сил, 395-сильный гибрид и мощный 518-сильный V8 с турбонаддувом . В марте прошлого года финансовый директор Jaguar Land Rover Адриан Марделл заявил, что Defender 130 появится в течение следующих 18 месяцев, что означает, что модель будет представлена в конце августа.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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