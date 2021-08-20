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20 авг 2021

Шпионы запечатлели необычный Land Rover Defender

Шпионы запечатлели необычный Land Rover Defender
Автор фото: Motor1

Компания Land Rover вывела на тесты самую длинную модификацию внедорожника Defender нового поколения.

Учитывая, что в JLR решили сохранить классическую индексацию типов кузова – «90» - короткобазный внедорожник, «110» –полноразмерный, можно сделать вывод, что длиннобазный Defender, как и раньше, будет носить индекс 130.

Что же касается закамуфлированного прототипа, то он ничем не отличается от обычного «Дэфа» кроме удлиненной задней части. По предварительной информации новинка получит восьмиместный салон, других изменений в интерьере и внешности ждать не стоит.  Если говорить об агрегатной составляющей, то Defender 130 будут предлагать только в старшей конфигурации – с мотором V8 на 550 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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