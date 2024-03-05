Новый Range Rover Velar станет электромобилем

В интернете появились первые шпионские изображения нового электрического кроссовера от Land Rover. Данная модель должна прийти на смену актуального Range Rover Velar. Премьера новинки может состояться уже в этом году

Прототип, который на данный момент проходит зимние испытания на севере Швеции, полностью скрывается под тонной камуфляжа. Но все же, некоторые элементы заметить можно. Автомобиль будет отличаться достаточно низкой крышей и удлиненным задним свесом кузова, что говорит о возможном третьем ряде сидений. Вследствие этого кроссовер больше напоминает кросс-универсал наподобие Volvo V90 Cross Country.

О технических характеристиках пока ничего не известно, единственное, можно предположить, что автомобиль получит 800-вольтовую систему зарядки и полный привод, то есть два электромотора.