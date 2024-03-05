Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2024

Новый Range Rover Velar станет электромобилем

Новый Range Rover Velar станет электромобилем
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились первые шпионские изображения нового электрического кроссовера от Land Rover. Данная модель должна прийти на смену актуального Range Rover Velar. Премьера новинки может состояться уже в этом году

Прототип, который на данный момент проходит зимние испытания на севере Швеции, полностью скрывается под тонной камуфляжа. Но все же, некоторые элементы заметить можно. Автомобиль будет отличаться достаточно низкой крышей и удлиненным задним свесом кузова, что говорит о возможном третьем ряде сидений. Вследствие этого кроссовер больше напоминает кросс-универсал наподобие Volvo V90 Cross Country.

О технических характеристиках пока ничего не известно, единственное, можно предположить, что автомобиль получит 800-вольтовую систему зарядки и полный привод, то есть два электромотора. 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Range Rover Velar (2024)

В Россию привезли новый Range Rover Velar

27 июля 2023

Range Rover Velar станет электрокаром

31 мая 2023
Land Rover Range Rover Velar (2021)

В Россию приехал обновленный Range Rover Velar

27 августа 2021
Land Rover Range Rover Velar (2021)

Обновленный Range Rover Velar приехал в Россию

24 декабря 2020
Land Rover Range Rover Velar (2021)

Range Rover Velar получил новые моторы и стал технологичнее

23 сентября 2020
Range Rover Velar

Range Rover обновил Velar

04 мая 2018

 Новости Land Rover Range Rover Velar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas (2024) семь тузов в колоде Тест драйв
04 марта 2024

Geely Atlas
"Семь тузов в колоде"
AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация
Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 3 0