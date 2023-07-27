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27 июл 2023

В Россию привезли новый Range Rover Velar

В Россию привезли новый Range Rover Velar
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу обновленный кроссовер Range Rover Velar, который был ввезен по схеме параллельного импорта

Второй рестайлинг первого поколения Range Rover Velar дебютировал в начале 2023 года. Главным визуальным отличием от предшественника стало иное оформление решетки радиатора и передних светодиодных фар. Полностью изменился салон. В обновленной модели установлен 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы, через который осуществляется управление всеми функциями автомобиля.

Привезенный в Россию Range Rover Velar оценивается от 9 300 000 рублей. Представлены 3 силовые установки на выбор: 2-литровая дизельная “турбочетверка” мощностью 204 л.с. (430 Нм), 3-литровая дизельная “турбошестерка” мощностью 300 л.с. (630 Нм), а также 3-литровая бензиновая “турбошестерка” мощностью 400 л.с. (550 Нм). Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

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