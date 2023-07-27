В Россию привезли новый Range Rover Velar

Ряд российских дилеров выставил на продажу обновленный кроссовер Range Rover Velar, который был ввезен по схеме параллельного импорта

Второй рестайлинг первого поколения Range Rover Velar дебютировал в начале 2023 года. Главным визуальным отличием от предшественника стало иное оформление решетки радиатора и передних светодиодных фар. Полностью изменился салон. В обновленной модели установлен 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы, через который осуществляется управление всеми функциями автомобиля.

Привезенный в Россию Range Rover Velar оценивается от 9 300 000 рублей. Представлены 3 силовые установки на выбор: 2-литровая дизельная “турбочетверка” мощностью 204 л.с. (430 Нм), 3-литровая дизельная “турбошестерка” мощностью 300 л.с. (630 Нм), а также 3-литровая бензиновая “турбошестерка” мощностью 400 л.с. (550 Нм). Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.