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23 сен 2020

Range Rover Velar получил новые моторы и стал технологичнее

Range Rover Velar получил новые моторы и стал технологичнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover подготовила внедорожник Range Rover Velar к 2021 модельному году. Среди новшеств – три новых двигателя семейства Ingenium

На вершине моторной гаммы Велара отныне расположился бензиновый P400, дополненный стартер-генератором с ременным приводом. Отдача мотора составляет 400 лошадиных сил – на 20 сил больше, чем у прежнего топового двигателя P340. Максимальный крутящий момент равен 550 Нм. С места до первой «сотни» обновлённый Velar с таким мотором тоже разгоняется быстрее – за 5,5 секунды против прежних 5,7 секунды.

Также доступен дизельный мотор D300, развивающий 300 сил и 650 Нм момента. Он разгоняет внедорожник с места до 100 километров в час за 6,5 секунды и имеет низкий расход топлива: 7,4 литра на 100 километров пути. Третьей новинкой стала дизельная «турбочетвёрка» D200 с максимальной мощностью 199 лошадиных сил, которую от 180-сильного предшественника отличает не только повышенная отдача, но и более низкий уровень выбросов CO?.

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