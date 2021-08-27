В Россию приехал обновленный Range Rover Velar

Популярный английский кроссовер слегка изменился внешне, получил новые опции, а заодно и подорожал. Базовая стоимость кроссовера начинается с отметки в 4817000 рублей

Теперь поговорим обо всем в подробностях. Начнем с внешности. Все изменения здесь сводятся лишь к расширению цветовой палитры и появлению специальной версии Auric Edition. Такой кроссовер отличается золотым детейлингом – решетка радиатора, шильдики на капоте и дверях, вентиляционные дефлекторы – все это окрашено в аристократический золотой колер. Что касается опций, то машине пересмотрели базовое оснащение, куда включили адаптивный круиз контроль и систему удержания автомобиля в полосе. Также автомобиль получил необычную климатическую установку с функцией очистки воздуха.

Агрегаты остались прежними – двухлитровые бензиновые и дизельные агрегаты. Первый развивает 249 лошадиных сил, а второй – всего 199. В качестве трансмиссии будет использоваться 8-ступенчатый автомат. Новинка будет предложена только в конфигурации с полным приводом.