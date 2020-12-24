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24 дек 2020

Обновленный Range Rover Velar приехал в Россию

Обновленный Range Rover Velar приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

С кроссовером произошли метаморфозы в комплектациях, моторной линейке  и базовом оснащении

Начнем с двигателей. Обновленный Velar комплектуется бензиновым (на 249 лошадиных сил)  или дизельными моторами (на 200 и 300 лошадиных сил). Будет и гибридная модификация – она состоит из бензинового шестицилиндрового движка на 400 лошадиных сил вкупе со стартер-генератором. На все моторы приходится восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Что же касается оснащения, то, например, «в базе» кроссовер получит светодиодную оптику и мультимедийную систему Pivi. «Средняя» же версия будет отличаться улучшенной мультимедийкой со звуком от Meridian и некоторыми ассистентами вроде распознавания дорожных знаков. В «старшем» же исполнении оптика станет матричной, увеличится количество колонок и дорожных помощников.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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