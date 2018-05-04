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4 май 2018

Range Rover обновил Velar

Range Rover обновил Velar
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar Land Rover представила обновленный Velar 2019 модельного года. Не пытайтесь найти внешние отличия их попросту нет.

Была расширена линейка версий: в гамме появился вариант D275 с 3-литровым турбодизелем от версии D300 дефорсированой с 300 до 275 л.с. А версия P340 получила бензиновый мотор от варианта P380 также дефорсированный с 380 до 340 л.с. Также все версии Velar получат увеличенный с 63 до 82 литров топливные баки.

Пневмоподвеска теперь входит в стандартное оснащение и версий с 4-цилиндровыми моторами семейства Ingenium (D240 и P300). Для младших версий она предлагается в качестве опции. Адаптивный круиз-контроль получил активного помощника, который удерживает автомобиль в полосе.

В стандартное оснащений всех версий теперь входят не только парктроники, но и камера заднего вида, а также системы удержания в полосе и слежения за усталостью водителя. Система регулировок ездовых настроек Adaptive Dynamic можно заказать на все версии, кроме базовых.

В России обновленный Range Rover Velar появится только в августе. Как раз есть время подкопить денег: на нашем рынке цены на кроссовер начинаются с 3 950 000 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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