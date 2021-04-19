Lexus представил новый ES

Шанхайский автосалон стартовал! Не стоит думать, что на нем показывают только те машины, которые предназначаются лишь для рынка поднебесной - здесь много и мировых премьер. К примеру, новый Lexus ES

Да, в Lexus все таки решили показать его именно на шанхайской выставке. В целом можно сказать, что по сравнению с предшественником новинка стала выглядеть агрессивнее, за счёт новой решётки радиатора и бамперов. Хотя, какой-либо серьёзной перемены концепции дизайна тут не произошло. Салон также кардинально не изменился - новые колеры отделки и переделанный интерфейс мультимедийной системы, пожалуй, это все какие-либо значимые изменения в интерьере.

Техническая часть не претерпела модернизаций вовсе! Здесь по прежнему устанавливаются моторы 2.5 и 3.5. По умолчанию, седан идёт в переднеприводном исполнении, но появление полного привода возможно в качестве опции. Возникает вопрос, есть ли в ES какие-нибудь значимые новшества. Да, они касаются безопасности. Lexus получил обновлённый комплекс Lexus Safety System +2.5. Его преимущество - система автоматического торможения с распознаванием автомобилем и пешеходов.