В Россию приехала новая версия Lexus ES

Японский бренд начал принимать заказы в России на специальную версию седана ES 250 в комплектации Advance

С точки зрения внешности специальный Lexus ES 250 Advance можно опознать по серебристым накладкам с логотипами Lexus на порогах, а также колесным дискам R18 (в базовой версии Comfort они 17-дюймовые). На этом внешние отличия от других комплектаций заканчиваются.

Среди опций присутствуют беспроводная зарядка смартфонов, электрообогрев лобового стекла и рулевого колеса, датчик дождя, способный помимо активации «дворников» автоматически закрывать окна. Присутствуют также десять подушек безопасности, системы распределения тормозного усилия, мониторинга «слепых» зон, помощи при старте на склоне и при выезде с парковки задним ходом. За мультимедийные возможности отвечает система с экраном диагональю 12,3 дюйма.

Под капотом ES 250 Advance располагается 200-сильный турбированный мотор объемом 2,5 литра. Работает он в паре с 8-скоростным «автоматом».