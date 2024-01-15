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15 янв 2024

Представлена брутальная внедорожная модификация Lexus GX

Представлена брутальная внедорожная модификация Lexus GX
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный Lexus GX на подходе, а пока японское ателье Japan Offroad Service (JAOS) показало, как будет выглядеть их внедорожная модификация

Lexus GX550 Overtrail JAOS получил пластиковые накладки по всему периметру. На крыше установлена платформа для дополнительного багажа. Для внедорожника подготовлены новые 18-дюймовые колесные диски Tribe Cross и лифт-комплект Battlez с пружинами с титановым покрытием и встроенными регулируемыми амортизаторами Harmofleq. Сами колеса имеют размерность 275/70R18 (вездеходные шины Toyo Open Country). Также оснащение включает электронную систему динамической подвески Kinetic (KDSS), электронный блокирующийся задний дифференциал и некоторое внедорожное тех. оборудование, включая систему Multi-Terrain Select, систему контроля скорости на бездорожье, контроль спуска и систему кругового обзора 3D Multi-Terrain Monitor (МТМ).

Как и серийная версия, GX550 получил 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Мощность - 349 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 10-ступенчатой механической коробкой передач. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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