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14 июн 2024

Lexus представил GX с печью для приготовления пиццы

Lexus представил GX с печью для приготовления пиццы
Автор фото: фирма-производитель

Если вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы превратить свой автомобиль в пиццерию на колесах, то японцы из Lexus решили осуществить такую задумку. Особый концепт Lexus GX, созданный в сотрудничестве с производителем бытовой техники Monogram, оснастили электрической духовкой и даже полноценным баром

Автомобиль был модифицирован под полноценный ресторан. В багажное отделение установили 30-дюймовую электрическую духовку, а также полноценную холодильную камеру. В двери самого багажника встроили барные полки для хранения бутылок. Задние боковые окна стали отсеками с бокалами для вина. В салоне на заднем ряду сделали два отдельных пассажирских сиденья. Между ними установили ледогенератор, а также винный шкаф. На месте подлокотника - небольшая столешница, стилизованная под мрамор. К слову, отделка выполнена из коричневой кожи с вставками из латуни и титана.

Такой Lexus GX оснащен 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Мощность - 354 л.с. и 649 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
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