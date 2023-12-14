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14 дек 2023

Lexus рассекретила стоимость нового GX

Lexus рассекретила стоимость нового GX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus опубликовала прайс-лист нового среднеразмерного кроссовера GX. Цены стартуют от 64 250 долларов (примерно 5 776 000 рублей). В продажу автомобиль поступит в начале следующего года

Lexus GX предложен в шести комплектациях, но с одной силовой установкой. Под капотом бензиновый V6 объемом 3,4 л. Данный агрегат пришел на смену 4,6-литровому V8. Мощность увеличилась до 349 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Мотор комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Ожидается, что в следующем году также покажут гибридную модификацию, но компания отмечает, что автомобиль в перспективе может получить и полностью электрическую силовую установку.

Новое поколение Lexus GX отличается более брутальным дизайном, а форма кузова практически полностью соответствует родственному Toyota Land Cruiser Prado. Габариты: 4950/1980/1870 мм., при колесной базе в 2850 мм. Дорожный просвет - 206 мм. В стандартной комплектации автомобиль получил 20-дюймовые  колесные диски (в версии подороже 21-дюймовые, а в комплектациях с внедорожным пакетом 18-дюймовые на 33-дюймовых шинах). Салон имеет 7-местную компоновку сидений. Внутри устанавливается 12,3-дюймовая цифровая “приборка” и 14-дюймовый экран мультимедийной системы. Самая дорогая комплектация, которую оценили в 81 250 долларов (7 300 000 рублей) оборудована стеклянной панорамной крышей, различными электроприводами, подогревом всех сидений с функцией массажа, цифровым зеркалом заднего вида, холодильным отделением, премиальной аудиосистемой и, как отмечается, самыми качественными материалами отделки.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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