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9 июн 2023

Представлен новый Lexus GX

Представлен новый Lexus GX
Автор фото: фирма-производитель

Тринадцать лет прошло с момента обновления легендарного внедорожника Lexus. Да, были какие-то небольшие рестайлинги, но глобально машина не менялась уже давно. Что мы получаем на этот раз?

Теперь можно сказать, что автомобиль действительно новый. Во-первых, совершенно иной кузов – угловатый и квадратный. Похоже, что дизайнеры решили до пределов повысить градус брутальности. Во-вторых, внедорожник «перебрался» на новую платформу GA-F, на которой базируются все последние внедорожные новинки концерна. Тем самым GX стал близким техническим родственником таким моделям, как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600.

Новая «тележка» предоставила и новые технологии. Так, например, вся подвеска теперь стала независимой, а под капотом появился 3.5-литровый турбомотор V6, который развивает 349 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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