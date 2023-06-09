Представлен новый Lexus GX

Тринадцать лет прошло с момента обновления легендарного внедорожника Lexus. Да, были какие-то небольшие рестайлинги, но глобально машина не менялась уже давно. Что мы получаем на этот раз?

Теперь можно сказать, что автомобиль действительно новый. Во-первых, совершенно иной кузов – угловатый и квадратный. Похоже, что дизайнеры решили до пределов повысить градус брутальности. Во-вторых, внедорожник «перебрался» на новую платформу GA-F, на которой базируются все последние внедорожные новинки концерна. Тем самым GX стал близким техническим родственником таким моделям, как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600.

Новая «тележка» предоставила и новые технологии. Так, например, вся подвеска теперь стала независимой, а под капотом появился 3.5-литровый турбомотор V6, который развивает 349 лошадиных сил.