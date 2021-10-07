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7 окт 2021

В Россию приехал обновленный Lexus GX

В Россию приехал обновленный Lexus GX
Автор фото: фирма-производитель

Lexus объявляет о старте продаж специальной серии внедорожника GX 460 с обновлённой мультимедиа-системой и новой стильной панелью управления климатом.

Давайте обо всем по порядку. Начнем с мультимедийной системы.  Ее отличительная черта – большой десятидюймовый монитор с поддержкой сенсорного управления.  Данный контроллер также дублируется  специальной панелью панель Remote Touch рядом с селектором переключения коробки передач. Мультимедийная система также поддерживает протоколы связи в виде Android Auto и Apple Carplay.

В остальном же перед нами по-прежнему старый добрый GX – мощный и безопасный. За последний параметр отвечает комплекс Lexus Safety System+, включающий 6 систем безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтального столкновения с функцией оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов. Агрегаты же представлены 296-сильным мотором V8 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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