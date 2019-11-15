Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2019

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный внедорожник получил новый дизайн и несколько технических изменений

Экстерьер престижного внедорожника стал еще более мощным и одновременно утонченным в соответствии с языком фирменного дизайна. Форму мощной веретенообразной решетки радиатора подчеркивают новые трехлучевые светодиодные фары головного света. Они, в свою очередь, будут установлены во всех комплектациях автомобиля.

Список опций, доступных для Lexus GX 460, пополнился новыми высокотехнологичными решениями, среди которых 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor). Кроме того, автомобиль получил обновленный комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности Lexus Safety System+.

Что касается техники, то внедорожник оснащен 4,6-литровым 296-сильным двигателем V8, развивающим максимальный крутящий момент 438 Н•м. Помимо этого обеспечена возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг. Что касается полного привода, то новинка оборудована двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, а также селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus GX

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

15 ноября 2019

Lexus начал продажи новой модификации GX 460

17 октября 2016

Lexus привез в Россию новую версию кроссовера GX 460

02 сентября 2016
Lexus GX 460 2014

Новый Lexus GX 460 уже в продаже

01 ноября 2013
Lexus GX 460 2014

Обновленный Lexus GX 460 уже доступен российским покупателям

04 сентября 2013
Lexus GX 2014

Lexux представил обновленный внедорожник GX

27 августа 2013

 Новости Lexus GX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 5 0