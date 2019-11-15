В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

Обновленный внедорожник получил новый дизайн и несколько технических изменений

Экстерьер престижного внедорожника стал еще более мощным и одновременно утонченным в соответствии с языком фирменного дизайна. Форму мощной веретенообразной решетки радиатора подчеркивают новые трехлучевые светодиодные фары головного света. Они, в свою очередь, будут установлены во всех комплектациях автомобиля.

Список опций, доступных для Lexus GX 460, пополнился новыми высокотехнологичными решениями, среди которых 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor). Кроме того, автомобиль получил обновленный комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности Lexus Safety System+.

Что касается техники, то внедорожник оснащен 4,6-литровым 296-сильным двигателем V8, развивающим максимальный крутящий момент 438 Н•м. Помимо этого обеспечена возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг. Что касается полного привода, то новинка оборудована двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, а также селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).