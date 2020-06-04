Новый Lexus IS не приедет в Европу

Производитель не планирует поставлять новинку в ЕС и соседние страны, а главным рынком сбыта станет США

Как пишет AutoWeek со ссылкой на официального импортера марки в Нидерландах, это решение обусловлено желанием избежать внутренней конкуренции. По итогам 2019 года около 80% европейских продаж Lexus пришлось на кроссоверы и внедорожники, в то время как IS уходящей генерации оказался одной из наименее популярных моделей. При этом европейцам (и россиянам) уже доступен свежий ES, которым фактически заменили сразу и предыдущий ES, и GS. Судя по всему, в «Лексусе» считают, что при существующем уровне спроса места для еще одного седана в товарной линейке нет. Поэтому продавать новинку будут, главным образом, в США.

Между тем, как сообщает портал Motor1, премьера нового Lexus IS состоится 10 июня. На данный момент производитель опубликовал единственный тизер и не раскрыл никакой технической информации, но предполагается, что четырехдверку переведут на новую – общую с LS и LC – заднеприводную платформу TNGA-L и снабдят двигателем V8 (в модификации IS 500).