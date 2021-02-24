В Lexus представили заряженный седан IS

Может ли обычный седан быть похожим на спорткар? Да, в Lexus решили доказать это утверждение на практике, представив заряженную версию модели IS

Самое важное в этом автомобиле – мотор. Перед нами пятилитровый двигатель V8, который уже знаком нам, например, по спорткарам RC-F и LC500. Что касается отдачи, то она составляет 479 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Известны и динамические характеристики! До сотни автомобиль разгоняется за 4.5 секунды. Это немало, и, пожалуй, лишь немногие спортивные седаны смогут побить данный результат, разве что какой-нибудь BMW 3-series с индексом «М», который почти «выезжает» из четырех секунд.

С дизайном автомобиля тоже поработали. Причем вынужденно. Дело в том, чтобы разместить большой мотор под капотом, его пришлось несколько изменить, добавив, небольшой «горб». Кроме капота у машины появились новые бампера и новый боди-кит.