Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2021

В Lexus представили заряженный седан IS

В Lexus представили заряженный седан IS
Автор фото: фирма-производитель

Может ли обычный седан быть похожим на спорткар? Да, в Lexus решили доказать это утверждение на практике, представив заряженную версию модели IS

Самое важное в этом автомобиле – мотор. Перед нами пятилитровый двигатель V8, который уже знаком нам, например, по спорткарам RC-F и LC500. Что касается отдачи, то она составляет 479 лошадиных сил.  Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Известны и динамические характеристики!  До сотни автомобиль разгоняется за 4.5 секунды. Это немало, и, пожалуй, лишь немногие спортивные седаны смогут побить данный результат, разве что какой-нибудь BMW 3-series с индексом «М», который почти «выезжает» из четырех секунд.

С дизайном автомобиля тоже поработали.  Причем вынужденно. Дело в том, чтобы разместить большой мотор под капотом, его пришлось несколько изменить, добавив, небольшой «горб». Кроме капота у машины появились новые бампера и новый боди-кит.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Lexus построили машину для геймеров

20 февраля 2021
Lexus IS 2021

Марка Lexus готовит заряженный седан

03 июля 2020
Lexus IS 2021

Новый Lexus IS официально представлен

16 июня 2020

Новый Lexus IS не приедет в Европу

04 июня 2020
Lexus IS 2017

Lexus прекратил продажи одной модели в России

30 сентября 2019
Lexus IS

Lexus IS: объявлены цены и комплектации

31 мая 2018

 Новости Lexus IS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…» Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность
Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"

Написано новостей:

2 7 7 4 7