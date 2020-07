Марка Lexus готовит заряженный седан

Компания Lexus запатентовала в США и Канаде индекс IS 500, намекающий на спортивную модификацию седана IS нового поколения

Технические подробности проекта пока не представлены. По предварительным данным, спортседан может получить один из наиболее мощных двигателей Lexus — 3,4-литровый агрегат V6 с двумя турбонагнетателями от седана LS 500. В спецификации для флагманской модели он развивает 422 л.с. Если компания применит именно этот мотор, цифры в названии не будут привязаны к рабочему объёму двигателя.

Не исключается также установка на IS 500 атмосферного мотора V8 объёмом 5,0 л мощностью 477 л.с., который известен по купе RC F и грантуреру LC 500. Из индекса также следует, что компания Lexus не стремится создать полноценного преемника спортивной модификации IS F, которая присутствовала во втором поколении и оснащалась двигателем V8 2UR-GSE объёмом 5,0 л (416 л.с.). Сроки появления IS 500 пока не сообщаются.