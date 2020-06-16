Новый Lexus IS официально представлен

Седан нового поколения изменился внешне, но сохранил гамму моторов своего предшественника

Компания Lexus рассекретила седан IS нового поколения. Мировые продажи автомобиля должны начаться до конца года. Седан построен на платформе N, это же шасси использует его предшественник. В длину и ширину машина прибавила по 30 миллиметров. Размер колесной базы остался без изменений — 2800 миллиметров. Оформление подтянули под современные стандарты Lexus. Фонари на корме теперь соединяются друг с другом тонкой светодиодной полоской. Версия F Sport получила иной рисунок передней решетки и слегка измененный бампер. Разделенные на два блока фары остались в прошлом: теперь использована более традиционная оптика с ДХО в виде галочки.

В гамме моторов изменений не произошло. Базовая версия автомобиля оснащается 2,0-литровой турбочетверкой с отдачей 244 лошадиные силы. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также клиентам предложат 3,5-литровый агрегат V6 мощностью 264 лошадиные силы. Такой мотор работает вместе с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Кроме этого новинка доступна с 315-сильной модификацией этого мотора.