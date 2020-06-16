Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2020

Новый Lexus IS официально представлен

Новый Lexus IS официально представлен
Автор фото: фирма-производитель

Седан нового поколения изменился внешне, но сохранил гамму моторов своего предшественника

Компания Lexus рассекретила седан IS нового поколения. Мировые продажи автомобиля должны начаться до конца года. Седан построен на платформе N, это же шасси использует его предшественник. В длину и ширину машина прибавила по 30 миллиметров. Размер колесной базы остался без изменений — 2800 миллиметров. Оформление подтянули под современные стандарты Lexus. Фонари на корме теперь соединяются друг с другом тонкой светодиодной полоской. Версия F Sport получила иной рисунок передней решетки и слегка измененный бампер. Разделенные на два блока фары остались в прошлом: теперь использована более традиционная оптика с ДХО в виде галочки.

В гамме моторов изменений не произошло. Базовая версия автомобиля оснащается 2,0-литровой турбочетверкой с отдачей 244 лошадиные силы. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также клиентам предложат 3,5-литровый агрегат V6 мощностью 264 лошадиные силы. Такой мотор работает вместе с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Кроме этого новинка доступна с 315-сильной модификацией этого мотора.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Lexus IS не приедет в Европу

04 июня 2020
Lexus IS 2017

Lexus прекратил продажи одной модели в России

30 сентября 2019
Lexus IS

Lexus IS: объявлены цены и комплектации

31 мая 2018
Lexus IS

Lexus IS доступен для заказа. Без шуток

02 апреля 2018

Lexus IS научили добывать криптовалюту

01 апреля 2018

Lexus показал полностью светодиодную версию седана IS

06 декабря 2016

 Новости Lexus IS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 3 8