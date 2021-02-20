В Lexus построили машину для геймеров

Технически перед нами обычный Lexus IS 350, однако, стоит заглянуть в салон и все встаёт на свои места

Как вам такое - на пассажирском месте смонтирована полноценная игрока консоль с гигантским монитором, клавиатурой и прочим оборудованием. Кроме того, заднее стекло сделали проекционным, так что туда можно вывести любое изображение по вкусу . Да и в целом на машину «вылили» целый ушат кибернетического дизайна. Тут и неоновая подсветка везде где можно. Что уж говорить, на машину зачем-то поставили дым машину и лазеры.

Понятное дело, перед нами шоу-кар и не более того. Но машина может сама передвигаться и сравнительно быстро. Под капотом располагается 3,5-литровый V6 мощностью в 315 лошадиных сил, так что быстрый разгон до сотни на уровне 7-8 секунд автомобилю по плечу.