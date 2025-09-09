Lexus представила третий рестайлинг модели IS

Lexus решила продлить жизнь своему седану IS, представив обновленную версию модели. Речь идет о третьем рестайлинге третьей генерации, которое выпускается с 2013 года

При этом дизайн седана заметно изменился. Спереди появилась новая трапециевидная решетка радиатора и более спортивный бампер. Эмблема марки теперь располагается между фарами. Также автомобиль получил спойлер, новый серый оттенок Neutrino Gray, 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты. В салоне установили два раздельных 12,3-дюймовых экрана и изменили дизайн воздуховодов. От фирменных аналоговых часов компания отказалась. Среди новшеств: беспроводная зарядка, USB-C и отделка консоли из натурального бамбукового волокна.

Поклонникам «старой школы» придется смириться с уходом атмосферного V8. Теперь модель доступна только в модификациях IS 350 (полным или задним приводом) и IS 300h (только заднеприводный гибрид). Продажи новинки стартуют в начале следующего года.