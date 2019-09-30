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30 сен 2019

Lexus прекратил продажи одной модели в России

Lexus прекратил продажи одной модели в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus свернула российские продажи компактного седана IS. Предполагается, что причиной ухода стал мизерный спрос

Автомобиль уже исчез с официального сайта марки. Между тем, за шесть месяцев 2019 года японский бренд сумел продать всего 37 машин.  К слову, дополнительным фактором для сворачивания продаж стало скорое окончание сертификата Одобрения типа транспортного средства — срок действия документа закончится в декабре.

Напомним, что седан продавался в России в единственной версии IS 300 с безальтернативным 245-сильным 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. К слову,в представительстве Lexus не исключают, что IS вернётся в Россию в третий раз после смены поколения, которая должна состояться в 2021 году.

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