Lexus прекратил продажи одной модели в России

Компания Lexus свернула российские продажи компактного седана IS. Предполагается, что причиной ухода стал мизерный спрос

Автомобиль уже исчез с официального сайта марки. Между тем, за шесть месяцев 2019 года японский бренд сумел продать всего 37 машин. К слову, дополнительным фактором для сворачивания продаж стало скорое окончание сертификата Одобрения типа транспортного средства — срок действия документа закончится в декабре.

Напомним, что седан продавался в России в единственной версии IS 300 с безальтернативным 245-сильным 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. К слову,в представительстве Lexus не исключают, что IS вернётся в Россию в третий раз после смены поколения, которая должна состояться в 2021 году.