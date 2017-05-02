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2 май 2017

Lexus готовит новый «водородный» концепт

Lexus готовит новый «водородный» концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota, которой принадлежит премиальный бренд Lexus, зарегистрировала за собой права на товарную марку «LS-FC Concept» для использования в категориях «автомобили и их составляющие компоненты»

Индекс концепта недвусмысленно намекает на то, что концепт будет оснащен силовой установкой на топливных водородных ячейках. Вероятнее всего он позаимствует ее у серийного седана Toyota Mirai, то есть будет оснащен четырьмя электродвигателями, по одному для каждого из колес.

Торговая марка была зарегистрирована в США, а значит и концепт будет представлен в Северной Америке. Вероятнее всего это произойдет в декабре в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Водородный Lexus LS станет серийным: компания выпустит несколько автомобилей к Олимиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Инновационный седан должен стать «витриной» технологических достижений Toyota. Кроме топливных ячеек седан получит и систему полуавтономного вождения.

Напомним, что серийный Lexus LS выпускается в вариантах LS500 с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом (415 л.с.) и в гибридном варианте LS500h с силовой установкой объединяющей атмосферный вариант 3,5-литрового V6 и двух электромоторов. Суммарная мощность силовой установки составляет 354 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Бюро по патентам и торговым маркам США

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