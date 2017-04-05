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5 апр 2017

Lexus LS получит спортивную версию

Lexus LS получит спортивную версию
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое откроется на следующей неделе компания Lexus представит седан Lexus LS500 F Sport — спортивный вариант представительского седана, который был впервые показан в январе на автосалоне в Детройте

Никаких подробностей о будущей новинке не сообщается, в Lexus ограничились лишь фразами, что платформа GL-A «обеспечивает лучшую управляемость, плавность хода и тишину в салоне», а «модели F Sport отличаются отзывчивостью и маневренностью, что позволяет предоставить водителю захватывающий опыт вождения».

На единственном опубликованном изображении виден спортивный задний бампер с черным диффузором, в который интегрированы хромированные патрубки выхлопной системы, затемненные фонари и шильдик F Sport.

По некоторым данным Lexus LS500 F Sport получит адаптивную спортивную подвеску, пакет Lexus Dynamic Handling, который обеспечивает более острое управление благодаря координации тормозной системы, рулевого управления и системы стабилизации, а также дифференциал повышенного трения.

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Lexus

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