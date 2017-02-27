Одним из экспонатов грядущей автомобильной выставки в Женеве должен стать гибридный седан премиального суббренда Lexus. Технические характеристики новинки держаться в секрете, однако журналистам удалось узнать кое-что о его силовой установке.

Как сообщает британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники, приводить в движение новый премиальный седан Lexus LS 500h будет многоступенчатая гибридная система, в конструкции которой использованы бензиновый 3,8-литровый двигатель мощностью 295 л.с. и два электромотора. В общей сложности, отдача такого агрегата составит около 360 л.с.. В паре же с такой системой будет предлагаться только четырехступенчатая автоматическая КПП.

В остальном, Lexus LS 500h ничем не будет отличаться от своего собрата с традиционным ДВС. Также, как и стандартный седан, гибридный построен на удлиненной платформе Global Architecture-Luxury (GA-L), которая ранее была задействована для создания купе LC 500.

В сравнении с предыдущим поколением, новый LS, благодаря использованию этой архитектуры, увеличился в длину на 300 мм. При этом, несмотря на увеличение габаритов, полная масса седана, напротив, снизилась на 90 кг, благодаря более широкому применению алюминия. Кроме того, стараниями японских инженеров, масса автомобиля теперь более равномерно распределена между осями.

Ожидается, что на мировом рынке новый японских гибрид составит достойную конкуренцию таким моделям как Mercedes-Benz S500 Plug-in Hybrid и BMW 740e.