Компания Lexus представила спортивный вариант представительского седана LS – LS500 F Sport

Он получил мощные тормоза, прогрессивное рулевое управление, полноуправляемое шасси, пневмоподвеску с более жесткими настройками и активный стабилизатор поперечной устойчивости.

Внешне Lexus LS500 F Sport легко отличить по иной радиаторной решетке, новому бамперу с иными воздухозаборниками и боковым юбкам, молдингам на крышке багажника, 20-дюймовым легкосплавным колесам и, естественно, шильдикам спецсерии. Задний бампер стал массивнее. Также для данной версии доступен особый цвет кузова Ultra Whie.

В салоне появились металлические вставки и накладки на педали, руль с ободом небольшого диаметра, иная приборная панель с двигающимися колодцами, такой же оснащался суперкар Lexus LF-A.

А вот доработок силовых агрегатов не предусмотрено. Lexus LS500 F Sport можно будет заказать с 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л.с. либо с гибридной силовой установкой мощностью 354 л.с.