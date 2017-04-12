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12 апр 2017

Lexus рассекретил спортивный вариант седана LS

Lexus рассекретил спортивный вариант седана LS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus представила спортивный вариант представительского седана LS – LS500 F Sport

Он получил мощные тормоза, прогрессивное рулевое управление, полноуправляемое шасси, пневмоподвеску с более жесткими настройками и активный стабилизатор поперечной устойчивости.

Внешне Lexus LS500 F Sport легко отличить по иной радиаторной решетке, новому бамперу с иными воздухозаборниками и боковым юбкам, молдингам на крышке багажника, 20-дюймовым легкосплавным колесам и, естественно, шильдикам спецсерии. Задний бампер стал массивнее. Также для данной версии доступен особый цвет кузова Ultra Whie.

В салоне появились металлические вставки и накладки на педали, руль с ободом небольшого диаметра, иная приборная панель с двигающимися колодцами, такой же оснащался суперкар Lexus LF-A.

А вот доработок силовых агрегатов не предусмотрено. Lexus LS500 F Sport можно будет заказать с  3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л.с. либо с гибридной силовой установкой мощностью 354 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Lexus

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