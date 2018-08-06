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6 авг 2018

Lexus LX получил в России новую спецверсию

Lexus LX получил в России новую спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Большой флагманский внедорожник Lexus LX стоит особняком даже в модельном ряду самой японской компании. Его продажи не так велики, зато машина до сих пор считается статусной. И теперь в России она обзавелась новой спецверсией

Дилеры начали принимать заказы на версию Black Vision. Несмотря на название, Lexus LX Black Vision доступен как в черном, так и в белом цветах. Машина предлагается как с бензиновым двигателем (LX570), так и дизельным (LX450d).

Внешне машину легко отличить от «обычных» Lexus LX по затемненным фарам, противотуманкам и фонарям. В черный цвет окрашены решетка радиатора и дверные ручки. Накладки черного цвета установлены на дверях пассажирского салона и двери багажного отсека.

Бензиновые версии выделяются черными рейлингами на крыше, а для дизельных предусмотрены 21-дюймовые черные кованые колесные диски эксклюзивного дизайна.

Помимо подсветки околодверного пространства светодиодными лампами, установленными в дверях, внедорожники специальной серии имеют дополнительное освещение с эмблемой Black Vision светодиодным лампами, размещенными в корпусах наружных зеркал заднего вида.

Новая специальная версия предлагается по цене от 6 854 000 до 6 984 000 рублей. Первые автомобили появится у дилеров осенью.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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