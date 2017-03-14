Исследовательский институт Toyota (Toyota Research Institute, TRI) показал свою очередную разработку – беспилотный автомобиль, созданный на базе Lexus LX с абсолютно новым алгоритмом управления

Главной задачей в этой работе для института стояла в улучшении возможностей беспилотного автомобиля видеть дорожную инфраструктуру, связь с другими участниками движения и главное – возможности системы управления самообучаться. Для этого новинка получила так называемый лидар – систему светового обнаружения и определения дальности, несколько сенсорных камер и радар, благодаря которым удалось снизить зависимость беспилотника от навигационных карт. В основе работы всей системы управления автомобилем лежат два алгоритма - Chauffeur («Водитель»), отвечающий за беспилотное вождение и Guardian («Хранитель»), оценивающий действия водителя в реальном времени, подсказывает, а в случае угрозы столкновения, принимает меры по его предотвращению. Помимо этого система запоминает особенности и предпочтения пилота и увеличивает свои знания, обмениваясь информацией с другими автомобилями.

К слову именно «Хранитель» в ближайшее время должен появиться на серийных автомобилях Toyota и Lexus. Напомним, что исследования в области беспилотных автомобилей только с 2016 года Toyota потратила более миллиарда долларов, а первые разработки в этом направлении японская компания начала еще в 2005 году. Согласно данным Департамента интеллектуальной собственности и науки агентства Thomson Reute, именно Toyota располагает самым большим количеством патентов в этом высокотехнологичном сегменте.