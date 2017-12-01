Практически сразу после премьеры кроссовера Lexus RX L, который удлинили, чтобы сделать семиместным, японцы показали пятиместный вариант флагманского LX570. Нет, у японцев все в порядке с финансами и они не убрали сиденья из LX, чтобы они появились в RX. О пятиместном варианте с большим багажником просили американские покупатели.

В итоге объем багажного отделения увеличился с 1265 до 1430 литров. Среди тех, кто просил такой вариант Lexus LX570: небольшие семьи, причем большинство из них с животными, поэтому для них куда важнее объем багажного отделения, нежели возможность перевести дополнительных пассажиров.

Пятиместный вариант Lexus LX570 будет предлагаться в одной комплектации с 4-зонным климат-контролем, кожаным салоном, электроприводом задней двери, панорамной крышей, 20-дюймовыми колесами и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном.

Технически машина полностью соответствует другим вариантам: полный привод, 5,7-литровый «атмосферник» мощностью 388 л.с. и 8-диапазонный «автомат».