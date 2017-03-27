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27 мар 2017

Бренд Lexus в феврале 2017 года демонстрирует рекордные показатели рыночной доли в России

Бренд Lexus в феврале 2017 года демонстрирует рекордные показатели рыночной доли в России
Автор фото: фирма-производитель

Согласно данным об объемах продаж новых легковых автомобилей в России за февраль 2017 года и за два первых месяца 2017 года, опубликованным Агентством Европейского Бизнеса (АЕБ), бренд Lexus продемонстрировал самые высокие показатели рыночной доли, как в премиальном сегменте, так и среди всех представленных в России автопроизводителей, в феврале и январе-феврале.

Доля бренда на российском рынке в феврале и январе-феврале 2017 года составила 1,7% и 1,5%, продемонстрировав рост на 0,4% и 0,2% соответственно по сравнению с 2016 годом. В сегменте производителей автомобилей премиум-класса в феврале доля Lexus составила 16,4% (+4,9% по сравнению с февралем 2016 г.), а в январе-феврале – 14,9% (+3,4%).

Lexus занимает 3-е место среди производителей автомобилей премиального сегмента на российском рынке как по итогам февраля, так и по итогам первых двух месяцев 2017 года.

В феврале 2017 года в России было реализовано 1 794 автомобиля Lexus, что стало лучшим показателем февраля за всю историю бренда на российском рынке. Кумулятивные продажи с начала года составили 2 794 автомобиля, что также является лучшим показателем с момента выхода бренда на российский рынок. Рост продаж Lexus по сравнению с показателями 2016 года составил в феврале 23,6%, а в январе-феврале – 10,2%.

Премиальный городской кроссовер Lexus NX и премиальный кроссовер Lexus RX в феврале заняли лидирующие позиции в своих сегментах D-SUV Premium и E-SUV Premium соответственно. При этом Lexus RX удерживает лидерство в E-SUV Premium и по кумулятивным продажам с начала года.

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