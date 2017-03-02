Новое флагманcкое спорткупе Lexus LC 500, по словам представителей компании, знаменует начало новой эпохи в истории бренда и выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном и роскошным салоном

А вот внутри автомобиль верен традициям: заднеприводное купе остается одним из самых мощных и смелых представителем модельной гаммы Lexus. На российском рынке новинка будет доступна в комплектации Sport+, включающей в себя едва ли не все доступные опции. Lexus LC 500 оснащается бензиновым двигателем V8 мощностью 477 лошадиных сил и 10-ступенчатым «автоматом». Важно и то, что в соответствии с российским законодательством, новое купе будет оснащаться и системой «ЭРА-Глонасс», вызывающей экстренные службы в случае ДТП.

Помимо этого, автомобиль, построенный на новой платформе GA-L, получил 7-дюймовый проекционный цветной дисплей, позволяющий считывать всю важную информацию не отвлекаясь от дороги и возможность выбора режима работы и регулировки адаптивной подвески AVS. Lexus LC 500 может похвастаться активным спойлером, системой динамического управления (LDH) с подруливающими задними колесами и электроусилителем руля (APS), меняющим передаточное отношение, в зависимости от скорости.

Автомобиль предлагается в семи цветах, в списке которых, помимо традиционных белых, черных и серебристых оттенков есть жизнерадостные желтый и красный, разумеется, оба с эффектом «металлик». Выбрать можно и отделку салона, правда всего из трех вариантов цветов: черного, красного и бежевого. По нашим сведениям цена нового Lexus LC 500 в России составит 7 886 000 рублей.