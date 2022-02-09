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9 фев 2022

Lexus нашла замену седану IS в виде нового электрокара

Lexus нашла замену седану IS в виде нового электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Японский автопроизводитель опубликовал в своих официальных соцсетях тизер некоего электрического седана  Electrified Sedan. Никаких подробностей в Lexus не привели, однако, откуда мы взяли информацию о замене IS?

Строго говоря, это слухи, которые были созданы нашими европейскими коллегами из Motor1. Впрочем, есть основания полагать, что эти слухи возникли не на пустом месте – взгляните на силуэт концепта и серийного IS – они похожи! Общие черты явно прослеживаются : оба автомобиля – седаны с длинным капотом и коротким задним свесом. К тому же, судя по сниммкам, у Lexus IS и Lexus Electrified Sedan близки размеры колёсной базы и расстояния между осями и стойками кузова. Доведут ли «электричку» до конвейера – неизвестно.

Несколько слов о самом IS. Первое поколение было представлено в 1998 году. Надо сказать, что во многом эта модель была уникальной. Во-первых, IS разительно отличался от остальных Лексусов атлетичным дизайном и простеньким оформлением интерьера. Во-вторых, этот седан создавали в качестве конкурента немецкой тройке  -  в особенности BMW 3-Series. Интересный факт – с самого начала продажи были запущены не в Америке, а в Европе – до США автомобиль добрался лишь через год.

К сожалению, первое поколение большого успеха не получило – за шесть лет производства было продано лишь 176 тысяч машин.  Зато второе поколение разошлось уже полумиллионным тиражом. Третье поколение лишь закрепило этот успех. К слову, в октябре 2016 года был выпущен миллионный экземпляр IS.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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