Lexus показал преемника LFA и конкурента AMG GT R

На Автомобильной неделе в Монтерее Lexus представил концептуальный спорткар под названием Sport. Это прототип будущего серийного купе, которое, как предварительно известно, будет называться LFR

Судя по дизайну, модель вобрала в себя черты LFA и LC500, но при этом получила развитый спортивный обвес. Можно заметить аэродинамическую «юбку», широкие воздухозаборники и активный задний спойлер. Также автомобиль выделяется сложной многоярусной светодиодной оптикой и широкими колесными арками. Интерьер прототипа не показали.

Оснащен спорткар двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Привод – задний. Других деталей Lexus не раскрывает. Также известно, что на этой платформе Toyota готовит новый гоночный болид класса GT3, а главным ориентиром для концепта стал Mercedes-AMG GT R.