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1 авг 2025

Lexus прощается с моделями IS, RC и UX 300e

Lexus прощается с моделями IS, RC и UX 300e
Автор фото: фирма-производитель

Lexus объявил о масштабной реструктуризации модельной линейки, которая приведет к прекращению выпуска сразу нескольких знаковых автомобилей

Уже в ноябре 2025 года компания завершит производство большинства версий седана IS и купе RC. Если быть точнее, то под «удар» попали IS 500, IS 350, IS 300h с полным приводом, IS 300, а также купе RC 350, RC 300h и RC 300. Партия из 200 экземпляров версии RC F Final Edition с V8 также уже полностью распродана. Эта модель стала своеобразным прощанием с эпохой восьмицилиндровых Lexus. Новое поколение IS будет состоять из электрокаров и гибридов. Судьба купе RC менее ясна. Возможный преемник может объединить черты RC и старшей модели LC, которая также подходит к завершению жизненного цикла.

Под раздачу попал и компактный электрокроссовер UX 300e. Его производство завершится в ноябре 2025 года. Следом, до конца фискального года (март 2026), с конвейера сойдет и гибрид UX 300h. Пока Lexus не объявил о наследнике, но с учетом популярности UX и его родства с Toyota C-HR и Corolla Cross, новое поколение, вероятно, уже разрабатывается.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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