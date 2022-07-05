Lexus представил рестайлинговый ES для Европы

На европейский рынок выходит Lexus ES нового, 2023 модельного года. Внешне и по технике бизнес-седан не изменился, так что же в нем нового?

Все обновление скрывается в маленьких деталях – в салоне, например, убрали сенсорный тачпад, заменив его подстаканниками. Появился и новый цвет отделки интерьера – бежевый «Ammonite Sand». Пожалуй, самым главным новшеством стал мультимедийный комплекс – новое устройство обладает высоким быстродействием, а также голосовым помощником в купе с целым набором интернет-сервисов.

Гамма двигателей не изменилась, но еще в 2021 году в семействе появился новый вариант – ES 300h F Sport со спортпакетом и электрифицированной силовой установкой. Совокупная мощность агрегатов составляет 218 лошадиных сил.