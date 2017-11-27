Компания Lifan стала первой на российском рынке предлагать штатную систему управления и мониторинга автомобилей с помощью смартфона, которая получила название Lifan Connect.

Пока такая система устанавливается исключительно на седаны Lifan Murman, вместе с подпиской на дополнительные услуги на год. Система Lifan Connect позволяет дистанционно открывать/закрывать двери, запускать двигатель или предупусковой нагреватель, а также узнать местоположение автомобиля. Весь функционал доступен через приложение, которое можно скачать в Google Play (Android) или App Market (iOS).

Для других моделей система Lifan Connect предлагается в качестве оригинального дополнительного оборудования. При этом, ее функционал можно расширить до полноценной системы телематики и GPS-сигнализации.

Разработала Lifan Connect российская компания «Лаборатория умного вождения». Она же делает аналогичную систему для Lada, но на автомобилях российской марки она должна дебютировать в следующем году. По неофициальным данным Lada Connect дебютирует на обновленной Lada Granta и обойдется примерно в 10 тысяч рублей.