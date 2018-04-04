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4 апр 2018

Названа дата появления в России Lifan X70

Названа дата появления в России Lifan X70
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Lifan X60 — одна из самых успешных китайских моделей на российском рынке, в год их в среднем продается около 10 тысяч штук. В прошлом году в Китае ему на смену пришла модель X70, теперь она добралась и до нашего рынка.


Lifan X70 построен на той же базе, что и X60, но имеет полностью оригинальный  кузов. Спереди его отличает новая фирменная хромированная радиаторная решетка с крупным написанием названии компании, крыша ниспадает, а задние стойки зачернены, придавая кроссоверу купеобразный силуэт.

Интерьер также серьезно изменился, здесь установлены новые более эргономичные сиденья, богатые комплектации получили мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном.

Кроссовер получил 2-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 136 л.с., который будет сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Привод — исключительно передний.

Продажи Lifan X70 в России начнутся 17 апреля этого года, тогда же будут объявлены цены и комплектации. Интересно, что в компании решили до конца года продавать две модели параллельно. Lifan X60 с ценой от 710 тыс. займет нишу ниже более нового и продвинутого X70.
 

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При написании новости использовалась информация:
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