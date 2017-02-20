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20 фев 2017

Lifan планирует сертифицировать свои электрокары для российского рынка

Lifan планирует сертифицировать свои электрокары для российского рынка
Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Lifan планирует в течение этого года сертифицировать свою электрические автомобили для реализации на российском рынке.

Впервые о появлении на российском рынке электрокаров от Lifan стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда заместитель генерального директора российского подразделения компании Ван Сяолун рассказал журналистам, что Lifan намерен занять сегмент бюджетных электрокаров и не намерен конкурировать с более дорогими американскими электромобилями от компании Tesla.

Сейчас же официальные представители Lifan заявляют, что аналитики компании полностью согласны со своими немецкими коллегами относительно перспектив развития рынка электрических автомобилей в целом. Так, по мнению экспертов из Европы, этот сегмент продемонстрирует резкий взлет к 2020 году и автопроизводителям следует подготовиться, чтобы встретить рост популярности электрокаров во всеоружии.

Lifan же у себя на родине является одним из ведущих производителей таких автомобилей. Более того, автопроизводитель уже успел запустить собственный сервис каршеринга, через который клиенты могут арендовать электрокары Lifan.

Компания предлагает своим клиентам широкий спектр различных электромобилей, наиболее популярными из которых в КНР являются 100Е, 320Е, 320EV, 330EV, 620EV и 820EV. Какие именно автомобили из электрической линейки автопроизводителя доберутся до нашей страны, пока неизвестно. Однако эксперты полагают, что первым будет модель 820EV, в основу которой лег флагманский седан компании Lifan 820. Стоит отметить, что традиционная версия этого автомобиля станет доступна российским потребителям уже этой весной.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, Carscope, Автостат

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