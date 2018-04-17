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17 апр 2018

Lifan привез в России кроссовер X70

Lifan привез в России кроссовер X70
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lifan — лидер по продажам автомобилей на российском рынке среди китайских брендов. А кроссовер X60 — самая популярная модель в России. Теперь у него появился преемник, машина с индексом X70.

Машина базируется на той же платформе, что и Х60, которая корнями уходит к Toyota RAV4 второго поколения. Но внешность новинки полностью обновлена, у него новая радиаторная решетка, слегка ниспадающая линия крыши, затемненные задние стойки. Хорошее впечатление производит и интерьер, спокойный, выверенный, лишенный типичного для китайских автомобилей кича.

В отличие от платформы, двигатель у X70 другой: 2-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 136 л.с. А вот трансмиссии прежние: 5-ступенчатая механическая коробка и вариатор.

В России Lifan X70 представлен в четырех комплектациях: Basic, Standard, Comfort И Luxury (для последних двух предлагается вариатор). В базовой комплектации за 799 9000 (на 60 тысяч рублей дороже X60) кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса, ABS, систему стабилизации, систему помощи при старте на подъеме, электростеклоподъемники, водительское сиденье с регулировкой по высоте,  аудиосистему с двумя динамиками и даже систему мониторинга усталости водителя. Доплатив 50 тысяч рублей можно получить комплектацию Standard, которая дополнена кондиционером, круиз-контролем, шторкой багажного отсека, задним парктроником, зеркалами с электроприводом и электрообогревом.

Более дорогие версии получили обшивку сидений из «экокожи», топовая версия обзавелась электрорегулировками сиденья водителя. И Comfort и Luxury оснащаются мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Сборку Lifan X70 наладили на мощностях компании Derways в Черкесске. До конца года Lifan будет продавать X60 и X70 параллельно.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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