Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2016

Lifan прогнозирует незначительное падение продаж по итогам 2017 года

Lifan прогнозирует незначительное падение продаж по итогам 2017 года
Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Lifan поделилась прогнозами относительно объемов реализации своих автомобилей на первичном авторынке в России к концу следующего года.

«В 2017 году «Лифан моторс рус» изменит стратегию. Из-за ослабления рубля многие дистрибьюторы в автомобильном бизнесе несут убытки, но мы пытаемся сохранить сеть дилеров и присутствие марки. В начале года, как и наши конкуренты, мы серьезно будем поднимать цены. Поэтому в будущем году мы не будем претендовать на рост продаж — объем либо сохранится на уровне 2016 года, либо допускаем небольшое падение» - заявил исполнительный директор Lifan International Сунь Цзэцзюнь.

В текущем же году российское подразделение китайского автопроизводителя планирует реализовать около 18 тысяч автомобилей, улучшив таким образом прошлогодний результат, приблизительно, на 19%.

Напомним, что по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре официальные дилеры китайской компании в России передали в руки своих клиентов 1 805 автомобилей, что на 5% ниже результатов ноября 2015 года.

Стоит отметить, что такой высокий показатель позволил китайской компании занять семнадцатое место по количеству проданных автомобилей среди всех брендов, официально представленных на российском рынке. Кроме того, Lifan продолжает удерживать лидирующую позицию в рейтинге китайских автопроизводителей в России.

По итогам одиннадцати минувших месяцев объем реализации автомобилей бренда Lifan в России был зафиксирован на уровне 15 640 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, вырос почти на четверть (+24,3%).

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Rambler News Service, АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lifan назвал стоимость обновленного кроссовера X60 для российского рынка

05 декабря 2016

Российские продажи Lifan в октябре выросли на 2,5 процента

29 ноября 2016

Lifan планирует привезти в Россию свои электрокары

08 ноября 2016

Lifan продолжает удерживать лидерство среди китайских брендов в России

24 октября 2016

Lifan анонсировал появление обновленного X60 на российском рынке

10 октября 2016

Lifan расширяет географию поставок автомобилей российской сборки

27 сентября 2016

 Новости LIFAN

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5