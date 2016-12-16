Китайская компания Lifan поделилась прогнозами относительно объемов реализации своих автомобилей на первичном авторынке в России к концу следующего года.

«В 2017 году «Лифан моторс рус» изменит стратегию. Из-за ослабления рубля многие дистрибьюторы в автомобильном бизнесе несут убытки, но мы пытаемся сохранить сеть дилеров и присутствие марки. В начале года, как и наши конкуренты, мы серьезно будем поднимать цены. Поэтому в будущем году мы не будем претендовать на рост продаж — объем либо сохранится на уровне 2016 года, либо допускаем небольшое падение» - заявил исполнительный директор Lifan International Сунь Цзэцзюнь.

В текущем же году российское подразделение китайского автопроизводителя планирует реализовать около 18 тысяч автомобилей, улучшив таким образом прошлогодний результат, приблизительно, на 19%.

Напомним, что по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре официальные дилеры китайской компании в России передали в руки своих клиентов 1 805 автомобилей, что на 5% ниже результатов ноября 2015 года.

Стоит отметить, что такой высокий показатель позволил китайской компании занять семнадцатое место по количеству проданных автомобилей среди всех брендов, официально представленных на российском рынке. Кроме того, Lifan продолжает удерживать лидирующую позицию в рейтинге китайских автопроизводителей в России.

По итогам одиннадцати минувших месяцев объем реализации автомобилей бренда Lifan в России был зафиксирован на уровне 15 640 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, вырос почти на четверть (+24,3%).