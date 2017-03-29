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29 мар 2017

Старт продаж кроссовера Lifan MyWay ожидается в июле

Старт продаж кроссовера Lifan MyWay ожидается в июле
Автор фото: фирма-производитель

Новый кроссовер марки Lifan – семиместный MyWay дебютирует  на российском автомобильном рынке уже летом нынешнего года

Известно, что на российском рынке автомобиль будет продаваться с 1,8-литровым мотором, выдающим 125 лошадиных сил, сблокированным с пятиступенчатой механикой. Привод будет исключительно на заднюю ось, комплектаций с полным приводом пока не будет.

В салоне новый Lifan MyWay все довольно скромно, в списке оснащения лишь два фронтальных эйрбэга, стеклоподъемники, кондиционер и обогрев передних кресел. Помимо этого новый кроссовер оборудован обязательной «тревожной кнопкой»  «ЭРА-ГЛОНАСС» и датчиками давления в шинах.

Lifan питает большие надежды относительно нового кроссовера, ведь по данным «Автостата» за первые два месяца нынешнего года компания продала в России всего 2090 автомобилей, это на 9% ниже аналогичного периода 2016 года.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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