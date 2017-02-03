Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Автостат, в 2016 году самым популярным китайским автомобилем у российских потребителей стал кроссовер Lifan X60.

Как указывается в исследовании аналитиков Автостата, по итогам прошлого года на территории РФ было реализовано 7 606 кроссоверов Lifan X60, что на 8,4% ниже результатов 2015 года. Впрочем, несмотря на падение продаж, эта модель сумела занять лидирующую позицию в рейтинге среди всех автомобилей китайских брендов.

Следом за ним идет еще один представитель SUV-сегмента из российской линейки Lifan – кроссовер X50. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 5 954 таких автомобиля, тем самым улучшив свой результат почти в два раза.

«Тройку» лидеров закрывает компактный кроссовер от компании Chery. За отчетный период россияне приобрели 2 585 экземпляров этой модели, что более чем на треть превышает результаты позапрошлого года (+36,8%).

Кроме того, хорошие результаты продемонстрировали модели Lifan Solano, которая разошлась в количестве 2 387 экземпляров (+21,6%), и Geely Emgrand (2223 шт.; -54,9%).

Напомним, что в 2016 году объем сегмента китайских автомобилей российского рынка был зафиксирован на уровне 30 737 автомобилей. В сравнении с результатами 2015 года этот показатель сократился на 21%.