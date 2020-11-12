Lincoln анонсировал премьеру нового кроссовера Nautilus

Премиальный американский бренд в конце ноября представит кроссовер Nautilus с модернизированным салоном

Компания Lincoln опубликовала тизер обновленного кроссовера Nautilus, который заменил в линейке американской марки модель MKX. Премьера автомобиля состоится 20 ноября 2020 года, а его продажи стартуют в 2021 году. Как ожидается, техническая начинка изменениям не подвергнется. Обновленный Lincoln Nautilus предложат с двухлитровой наддувной «четверкой», развивающей 253 л.с. и 380 Нм крутящего момента, а также с 2,7-литровым V6 с двумя турбинами мощностью 340 сил (515 Нм). Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В список электронных вспомогательных систем войдет адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения фронтальных столкновений и функцией распознавания пешеходов, а также система контроля «мертвых» зон и соблюдения рядности движения.